歌手の工藤静香さんは4月19日、自身のInstagramを更新。タレントのイモトアヤコさんとのプライベートショットを披露しました。【写真】工藤静香、イモトアヤコとの誕生日ショット「素敵な仲良し姉妹みたい」工藤さんは「忙しいのに〜 絢ちゃんがお祝いをしてくれました〜 時間があっという間に過ぎてしまい、慌てて解散した私達。しかし私も絢ちゃんも良く食べる。笑」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。4月14日に56歳の誕生