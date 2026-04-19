◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)4回表に先制を許したヤクルト。直後に1アウト1、2塁の好機をつかみ、オスナ選手の3ランで逆転に成功しました。先発・増居翔太投手は3回までパーフェクト投手も、4回に四球とヒットでピンチを招き犠牲フライで先制点を献上します。それでもこの好投に応えるべく、ヤクルト打線が奮起。4回の先頭・長岡秀樹選手の当たりは、サード・ダルベック選手のエラーを誘う形となり、出塁