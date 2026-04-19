東京・渋谷区のバス停にワゴン車がなんらかの原因で突っ込み、50代の男性が死亡する事故がありました。警視庁などによりますと、19日午前10時半すぎ、東京・渋谷区の「東2丁目」のバス停に、「車両が突っ込んだ」と110番通報がありました。50代の男性が運転するワゴン車が、走行中になんらかの原因で縁石を乗り越えて歩道に乗り上げ、バス停の屋根を支える柱に突っ込んだということです。この事故でワゴン車を運転していた男性がそ