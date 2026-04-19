落語家の立川志らくが、１８日、東京・国立競技場で開催されたＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのコンサートに娘たちと来場。楽しんだ。会場全体を見渡す屋根付きの部屋で撮影した写真を添え、「昨年の東京ドームに続いて今年は国立競技場でのＭｒｓ．グリーンアップルのライブ。娘達を連れて参じました。とにかくパワーのある粋なライブ。三人の個性とテクニック、そして愛嬌と哀愁。人気があるのがわかります。」「こんな短