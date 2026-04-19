4月19日、中山競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（芝1600m）は、武豊騎乗の2番人気、マーゴットブロー（牡3・美浦・伊坂重信）が快勝した。2馬身差の2着にウィングブルー（牝3・美浦・斎藤誠）、3着にヘクセンハウス（牝3・栗東・吉田直弘）が入った。勝ちタイムは1:33.0（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、グリオンヴール（牡3・美浦・宮田敬介）は、8着敗退。【京葉S】武豊騎乗エコロエイトがゲート内でアクシデントも完走、