お笑いタレントの千原ジュニア（５２）が１９日、都内で行われた「『千原ジュニアが五年で描き溜めた四コマ漫画全集』発売記念会見」に出席した。同書はジュニアが多忙七か、５年間寡黙に描き続けた４コマ漫画全５１７本を収録した一冊だ。芸人でありながら４コマ漫画を描くことには抵抗もあった。担当編集にうまく乗せられ一歩を踏み出したという。「編集者に正月旅行について来られて、海外でシャンパン開けて花火が打ち上