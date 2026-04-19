【モデルプレス＝2026/04/19】元AKB48でタレントの西野未姫が4月18日、自身のInstagramを更新。長女の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「表情が豊かすぎて将来が楽しみ」1歳長女の変顔◆西野未姫「ママって呼んで不思議な顔をする」長女の姿公開西野は、「ママって呼んで不思議な顔をするにこり」と題して動画を投稿。食事中の長女・にこりちゃんが西野に向かって「ママ」と呼びかけた後、フォークを