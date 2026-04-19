【モデルプレス＝2026/04/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを身に着けたコーディネートを公開した。【写真】25歳指原プロデュースアイドル「脚まっすぐで綺麗すぎ」美脚スラリのミニスカ姿◆鈴木瞳美、ミニスカートで美脚輝く同日開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演して