◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が４回無死の第２打席、平良の１５３キロ直球を中堅バックスクリーンへリーグ単独トップの８号ソロ。打球速度は１７２キロを計測し、「インコースの球だったんすけど、うまく体を回して強い打球で、技術的にレベルの高いホームだったかなと思います」。２位のソフトバンク・近藤に２本差とした。