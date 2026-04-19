◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５阪神（１９日・甲子園）中日は対阪神に開幕から２カード連続で３連戦３連敗を喫した。このカードの開幕６連敗は球団史上初めて。井上一樹監督は対阪神の戦いに言及。「一方的にという試合ではなく、やっぱり惜しい試合展開をしている中で、結局そこで取り切れていないところは残念ではありますけど。これは阪神さんに限らずというところは付け加えておきます。ヤクルトさんだったり、カープさ