◇練習試合清水４−１磐田（１９日・ヤマハスタジアム）Ｊ２磐田は１９日、Ｊ１清水と強化トレーニングマッチ（４５分×２）を行った。試合は１−４で敗れたが、ユースからトップに昇格したルーキー、石塚蓮歩（１８）が２トップの左で出場し、存在感をアピールした。前半にはこぼれ球を振り抜いてネットを揺らしたが、惜しくもオフサイド判定に。それでも先制点かと思わせる場面を見せた。登録はＭＦで、ＦＷでの出場は久々だ