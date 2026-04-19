◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人の泉口友汰内野手が先制犠飛を放った。「３番・遊撃」で先発出場。両軍無得点の４回、先頭の佐々木が四球で出塁。続く松本がヒットエンドランで左前安打を放ち、無死一、三塁の好機を作った。泉口はカウント１―２から増居の高め直球を振り抜くと、打球は大きな中飛に。三塁走者の佐々木が余裕を持って生還した。泉口の打点は１０日のヤクルト戦（東京ドーム）以来と