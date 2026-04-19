１９日に中山競馬場で行われた皐月賞・Ｇ１のジョッキーカメラが、ＪＲＡの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。２着だったリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）に騎乗していた津村明秀騎手の映像も公開。ゲートに入る際「そーそーＯＫ！」と声をかけ、中に入って「シリ、大丈夫だよ」「シリ。ほら」と愛称で呼びかけていた。レースでは２番手から進め、一度はロブチェンをかわし