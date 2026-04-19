宮城・仙台市中心部で17日からクマの目撃が相次いでいます。19日は青葉区内の住宅地にクマが居座っていて、麻酔銃を使って捕獲する予定です。警察などによりますと、体長1.5メートルほどのクマが目撃されたのは、青葉区木町通で、19日午前5時過ぎに通報がありました。午前10時頃には、市や猟友会などが、箱わなを設置しましたが、クマはその奥の茂みに今も居座っています。記者「さきほどわなを設置したということで、様子を見てい