SUNトピ福山佳那・気象予報士です。あら、可愛らしい！革製品ですか?実はこちら、もともとはランドセルだったんです。思い出が詰まったランドセル、残しておきたくても、保管に悩むという方もいるのでは?こちらのレザークラフト工房では、自分の手で新しい形にリメイクする体験ができるんです。実際に体験する様子を見せていただきました。福山佳那 気象予報士「ハサミを入れた感覚どうですか?」リメイク体験をする想馬さん（