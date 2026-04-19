アイドルグループ『シャルロット』を卒業し、女優やタレントとして新たなステージへと歩み始めた一ノ瀬瑠菜さんの最新デジタル写真集『るたんは最強！』（撮影：LUCKMAN、税込2200円）がワニブックスよりリリースされました。【写真】一ノ瀬瑠菜さん、17歳のときのキュート＆フレッシュビキニ名門ミスコン「ミスマガジン2023」で読者特別賞を受賞した一ノ瀬さん。その類稀なる透明感と「かわいすぎる」ビジュアルで、“グラビア