私はアサミ（20代後半）。夫のコウジ（20代後半）との間に娘（ユリ）がいます。現在、私は育休中です。実家も義実家も自宅から1時間ほどの距離にあり、両家の親もまだフルタイムで働いているため、頼ることはできません。現在直面しているのは、私は育休が明けても会社に戻れないのではないかという問題。私の会社には小さい子どもがいる女性はおらず、残業は当たり前。急な子どもの病気への対応や定時でのお迎えなどに快く行かせ