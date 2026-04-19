サッカーの国内3大タイトルのひとつ、天皇杯の岡山県代表決定戦がきょう（19日）岡山市北区で行われました 【写真を見る】サッカー天皇杯・岡山県代表決定戦環太平洋大学と岡山大学が対戦史上初の大学生対決 決勝戦は青のユニフォーム環太平洋大学と赤のユニフォーム岡山大学の史上初となる「大学生対決」になりました。前半環太平洋大学が序盤から攻め込みますが岡山大学の硬い守りに阻まれます。0