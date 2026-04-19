嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第6話行くわけねーだろ！【編集部コメント】このおじさんたちの会話のノリは……。ものすごく気持ち悪……じゃなくて、嫌な気持ちになりますね。自分たちが楽しければいい、相手