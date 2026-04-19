中東情勢の悪化が様々な分野に影響を及ぼしている。新潟県新発田市のごみ焼却施設では原油価格高騰によるコスト高だけでなく、原油の入手自体が困難になるおそれもあるという。現場を取材した。 ■中東情勢悪化で重油値上がり「年間600万円ほどの差が…」 毎日、約70トンの家庭ごみや一般廃棄物が集まる新潟県新発田市のごみ焼却施設。ここにも原油価格高騰のしわ寄せがきている。 「うちの施設は全部で3つ焼却炉がある。1