新潟県警の櫻井本部長が県内の警察署長に対し、特殊詐欺の取り締まり強化を求めました。 4月17日、新潟市中央区で開かれた『県下警察署長会議』には、県内28の警察署の署長など85人が出席しました。 就任後初めてとなる会議で訓示した県警の櫻井美香本部長は、去年、県内で特殊詐欺の被害額が14億円を超え、過去最多となったことに触れ、複雑化する詐欺の被害防止や被疑者の検挙に向けた取り組みの強化を指示しました。 【県警