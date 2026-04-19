■全国の20日（月）の天気西日本は、低気圧や気圧の谷の影響で雲の多い天気が続くでしょう。九州は朝にかけて雨が降り、四国は午後も雨が降ったりやんだりしそうです。中国地方や近畿も、雨のぱらつく所があるでしょう。東日本と北日本は晴れ間が出ますが、東海も、しだいに雨が降りやすくなりそうです。最低気温は九州から関東で15℃前後と、この時期としては暖かい朝になりそうです。北日本では19日より低く、霜のおりる所がある