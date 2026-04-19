元外務大臣の田中眞紀子氏と新潟県出身のジャーナリスト・風間晋氏との対談が3月中旬に東京都内で行われた。高市早苗総理大臣と当選同期の田中眞紀子氏だが、2012年の衆院選で敗れ、政界から引退した。対談の中で語ったのは、「落選したら絶対に出ない」と決めていた理由、そして今の政治への率直な思いだった。 ■「異質な世界ではなかった」政界との距離感 1993年に行われた衆院選・新潟3区(当時)で初当選を果たした