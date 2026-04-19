全国地区選抜戦が行われている住之江ボートの中央ホールで、１９日に、２月の若松周年記念でＧ１初優勝を果たした木下翔太（３５）＝大阪・１０８期・Ａ１＝の優勝報告会が行われた。デビュー１５年目での初タイトルに「今もあまり実感がないんですよ。こうして（報告会をして）もらってやっと実感が湧いてきました」と緊張のためか大汗をかきつつも、笑顔が耐えなかった。５月３日からは「オール大阪２０２６ラピートカッ