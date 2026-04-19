米・大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平投手（31）がCM出演する化粧品大手コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」の日やけ止めのプロモーションが18日から始まり、大谷を身長約5メートルに巨大化させた3Dビジュアルを乗せた「大谷SUNトラック」の出発式が東京・渋谷で行われた。【写真】巨大な大谷翔平の3Dビジュアルが乗る「大谷SUNトラック」3Dは「太陽とたたかう大谷」をイメージしたもの。出発式で解