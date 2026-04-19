阪神７―５中日（セ・リーグ＝１９日）――阪神が同一カード３連勝。五回に大山の適時打などで追いつき、六回に近本の適時打で勝ち越し。継投でリードを守った。中日は先発の高橋宏が粘れず４連敗。◇ＤｅＮＡ２―０広島（セ・リーグ＝１９日）――ＤｅＮＡが３連勝で、昨季から広島戦８連勝。三回にヒュンメルの犠飛で先行し、六回にも加点した。石田裕は今季初勝利。広島は今季初の零封負けで３連敗。