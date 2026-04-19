「日本ハム３−１５西武」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが今季最多１５失点で大敗。３カード連続の負け越しで、借金２となった。２点ビハインドの八回に守備が崩壊した。ドラフト１位・大川がプロ初登板したが、１死から林安可の二塁へのゴロを奈良間がファンブル。１死一、三塁から長谷川のセーフティースクイズを処理した清宮幸が本塁へバックトスを試みたが、悪送球となって失点した（記録は野選と失策）。続く