【その他の画像・動画等を元記事で観る】Vo＆Gtサイトウタクヤ、Bass Ken Mackay、Drums 中島元良からなる神戸発の3ピースバンドw.o.d.（ダブリューオーディー）。今年VIVA LA ROCK 2026、京都大作戦2026、FUJI ROCK FESTIVAL 2026をはじめとする各地大型フェスへの出演が決定するなど勢いに乗る中、新曲「NON-FICTION」（ヨミ：ノンフィクション）が4月12日（日）より配信リリースとなった。「NON-FICTION」はTVアニメ『勇者のク