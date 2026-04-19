「大好きで生きがい」元ＡＫＢ４８のタレントで実業家としても活躍する小嶋陽菜が、３８歳の誕生日を迎えた。「Ｎｅｗｃｈａｐｔｅｒ，ｍｏｒｅｌｏｖｅ」と題し、１９日に自身のインスタグラムを更新した小嶋。「今年も誕生日を迎えることができましたこれまで積み重ねてきたものを大切にしながら、たくさん挑戦もしていきたい」と思いをつづり、「お誕生日の瞬間からたくさんのメッセージありがとういつもみんなに