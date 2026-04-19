◇強化試合清水４−１磐田（１９日・ヤマハスタジアム）Ｊ１清水は１９日、Ｊ２磐田と強化トレーニングマッチ（４５分×２）を行った。１本目は０―０だったが、２本目はブルガリア代表のＦＷアフメド・アフメドフ（３１）が２得点を挙げ、４―１の快勝に導いた。センターフォワードとして先発し、２本目の２１分、ゴール前でボールを収め、反転からのシュートで先制点を奪取。練習試合だが、喜びを爆発させて芝にキスし、神