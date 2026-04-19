◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・松本晴投手が自己最長となる８回１／３で８５球を投じ、２失点と好投。しかしオリックス投手陣の前に１点のみに抑えられ、今季初黒星となった。前回登板となった１２日の日本ハム戦（エスコン）では２回２／３を５失点で降板していたが、この日は力強い直球を主体にストライクゾーンで勝負を仕掛けた。４回２死で西川に中前打を許す