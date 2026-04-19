バドミントンの日本代表が１９日、２年に一度、団体世界一を決める国別対抗の男子トマス杯・女子ユーバー杯（２４日開幕、デンマーク）に向けた都内での合宿を報道陣に公開した。女子ダブルスで初代表入りした３０歳の中西貴映（ＢＩＰＲＯＧＹ）が主将を務め、「みんな集中力があって、いい練習ができている。優勝を目指して頑張りたい。ずっと出たかった大会なので、自分自身も戦力として貢献できるように頑張ります」と意気込