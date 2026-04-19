材料を鍋に入れて煮るだけなので簡単 食卓には1品でも多くおかずを並べないと……と思っている人も多いと思います。栄養バランスを考えるとできるだけ多く揃えたいとも思いますが、難しい日もありますよね。そんなときに知っておくと便利な、具だくさんの「おかずスープ」をご紹介。おかずを作らなくてもOKで、野菜もたっぷりとれます！ コク旨！キャベツたっぷりのスープ味噌汁に飽きたら牛乳を加えて洋風にじゃがいもで食べご