１７日、荷役作業のため唐山港京唐港区コンテナターミナルに停泊する貨物船。（ドローンから、唐山＝新華社配信／劉満倉）【新華社唐山4月19日】中国河北省唐山市の海洋口岸（通関地）・港航管理局はこのほど、唐山港の1〜3月の貨物取扱量が前年同期比3.7％増の2億1548万トンだったと明らかにした。うち対外貿易は10.3％増の9932万トンだった。１７日、唐山港京唐港区コンテナターミナルを走行する車両。（ドローンから、唐山＝