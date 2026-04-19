◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)巨人が4回に先制しました。対するヤクルトの先発はドラフト4位ルーキー・増居翔太投手。3回まではパーフェクトに抑えられるも、4回の先頭で打席に向かった佐々木俊輔選手が四球を選んで出塁します。さらに続く松本剛選手は追い込まれるも粘りを見せフルカウントに持ち込みます。続く7球目のストレートをとらえると、レフトへ抜けるチーム初ヒット。スタートを切っていた佐々木