4月19日、GLION ARENA KOBEで行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26シーズン」B2リーグ戦第31節で、すでに西地区優勝を決めている神戸ストークスが熊本ヴォルターズと対戦。87－74で勝利を収めた試合後、今シーズン限りでの現役引退を表明していた谷直樹の引退セレモニーが執り行われ、谷が背負い続けた背番号「9」を永久欠番とすることがクラブから発表された。