サンフレッチェ広島は18日、明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第11節でV・ファーレン長崎をホームのエディオンピースウイング広島に迎えて2−0の勝利を収めた。試合前には、16日に肺炎のため85歳で亡くなった広島の初代総監督を務めた今西和男さんを悼み、半旗を掲げ、黙とうを実施。広島の選手たちは喪章を着用してプレーした。広島の「育成型クラブ」の礎を築いた今西さんの追悼試合で、久々にスタメン入りし