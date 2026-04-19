三重県紀北町では長いひげを伸ばしたような姿がユニークなウラシマソウが見頃となっています。ウラシマソウは、雑木林など日陰を好むサトイモ科の植物で、紀北町の赤羽神社周辺ではおよそ100株が群生しています。花のように見える濃い紫色の部分は「苞（ほう）」といわれる葉で、実際の花は苞に包まれていて、見ることはできません。苞からはひげを伸ばしたような花軸が伸びていて、その姿が浦島太郎が垂らす釣り糸