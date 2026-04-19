明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節が19日に行われ、名古屋グランパスとアビスパ福岡が対戦した。改装工事を終えて生まれ変わった名古屋の聖地『パロマ瑞穂スタジアム』でのこけら落としの一戦。連勝中で勢いに乗る福岡を迎え撃った。スコアが動いたのは24分、福岡が最初のチャンスをものにして先制した。左サイドでフリーキックを獲得し、北島祐二が相手DFとGKの間で落ちる絶妙のクロスを供給。飛び込んだ碓