「KYT天テレ博2026」はあいにくの雨となりましたが多くの人が訪れ、2日間の日程が終了しました。鹿児島市の天文館一帯で行われた「KYT天テレ博2026」。2日目も多くの人が訪れました。メイン会場の中央公園にはバラエティ豊かなグルメが勢ぞろい。ステージではアーティスト、きゃりーぱみゅぱみゅさんによるスペシャルライブが行われました。雨の中のステージとなりましたが、圧倒的なパフォー