中国メディアの環球時報は13日、「クラフトビールが変化する中国の象徴になっている」とするオーストラリアメディア、ABCの記事を紹介した。記事によると、昨年夏、中国南部の広東省にあるクラフトビールパブで口にしたラガービールは、典型的なフルーティーな香りとほのかな穀物の風味が特徴で、豪州のクラフトビールによくあるようなキリッとした爽快感はなかったが、それが仏山市で造られたものと知って驚かされた。仏山がカン