入場曲が“大バズり”で話題となったイケメンレスラーと日本人女子レスラーのコラボ動画が話題に。“美しい狂気”のキャラが思わず崩壊した、クセになるダンス動画に多くの反響が寄せられている。【映像】日本人美女のキャラ崩壊？ クセになる“腰振りダンス”WWEスーパースターのキット・ウィルソンが19日、自身のインスタグラムを更新。自身の代名詞であるマッチョポーズと“腰振りダンス”を日本人スーパースターのジュリア