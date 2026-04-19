歌手・石川ひとみさんが「まちぶせ」発売45周年記念コンサート〜Forever〜 を開催し、本番前に囲み取材に応じました。 【写真を見る】【 石川ひとみ 】 『まちぶせ』大ヒット以降の45年を回想「生きている原点に戻る経験」「人生に何も無駄はない」1981年にシングルレコードとして発売され、今年で45周年を迎えた不滅の名曲『まちぶせ』。石川さんは?歌う元気をくれる、後押しをしてくれる曲。感謝でいっぱいの曲です?と