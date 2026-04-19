新年度を迎えたばかりだが、来年度、小学校に入学する子ども向けのランドセル商戦がすでに本格化している。県内の商業施設でも特設コーナーが設けられ、子供たちが目を輝かせている。早期化する商戦の中、メーカーはデザイン性や機能性をアピールするが、ランドセル市場にも原材料価格の高騰の波が押し寄せている。（後藤あやめ）「水色のランドセルがほしい」佐野市高萩町のイオンモール佐野新都市で１１日、親子で訪れた女