柏に快勝し喜ぶ水戸イレブン＝Ksスタ明治安田J1百年構想リーグ第11節（19日・ケーズデンキスタジアム水戸ほか＝3試合）東で水戸が柏に2―0で快勝し、勝ち点15とした。退場者を出した柏は2連敗で、同11のまま。西でG大阪は岡山と2―2で突入したPK戦を5―3で制した。名古屋も福岡との2―2からのPK戦を5―4でものにした。