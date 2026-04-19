アメリカとイランの再協議についての見通しについて、NNNワシントン・山崎大輔支局長に聞きます。トランプ大統領はイランとの対話は順調だと強調していますが、いまのところ再協議の日程は明らかになっておらず、調整は難航しているとみられます。トランプ大統領は再協議についての新たな情報が18日に得られるだろうとしていましたが、その後、新たな情報は出てきていません。アメリカメディアはトランプ氏が18日にバンス副大統領