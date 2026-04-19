◇MLB ロッキーズ4-3ドジャース(日本時間19日、クアーズ・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手から9回2アウトの場面でヒットが飛び出し、日本人最多の連続試合出塁記録が「50」に更新されました。8回まで失策や打撃妨害による出塁はあったものの、相手のミスのため出塁記録にはカウントされず。9回の2アウトからウィル・スミス選手の安打で打席が回ると、一二塁間を破るヒットで出塁記録を更新。ロバーツ監督も「本当にすごいこと