【「タレットと少女」新キャラクター「レイヴン」】 4月17日 配信 DANGEN Entertainmentは、PC用シューティング「タレットと少女」において新キャラクター「レイヴン」を4月17日に配信した。 【TurretGirls - Raven Reveal Trailer | 『タレットと少女』レイヴン公開PV】 「タレットと少女」はその名の通り、少女がタレットに乗り敵と戦うシューティングゲ