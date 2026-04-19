ファーム・リーグプロ野球のファーム・リーグが19日に行われ、ナゴヤ球場で中日がDeNAを7-1で下した。この一戦ではDeNAの成瀬脩人内野手がファウルフライを好捕したが、前日18日の1軍のプレーを思い出すファンも多く、心配の声も相次いだ。DeNAの4回の守備。三塁を守った成瀬は高く上がったファウルフライを追った。最後はカメラマン席に飛び込みながら好捕。怪我もなくすぐに立ち上がると、ファンから拍手が送られた。試