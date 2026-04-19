Image: Xteink MagsafeでピタッとくっつくiPhoneの背面は、アクセサリー次第で活用方法は無限大。今回は、「こんなのあったんだ」と思わせるアイテムを集めました。いつも使ってる愛用のiPhoneをアップデートしてみませんか？電子書籍リーダーをくっつける Image: Xteink ｢Xteink X4｣は、MagSafeでくっつく電